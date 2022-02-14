شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صديق مديرا فنيا لمنتخب القاهرة 2008 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت منطقة القاهرة لكرة القدم، بقيادة حمادة الشربيني ومحمد حشيش المدير التنفيذى، وطه عبد الجواد، المدير المالي، بترشيح من محمود موافي رئيس اللجنة الفنية والمدربين، تعيين أحمد صديق نجم الأهلي السابق والمدير الفني للقلعة الحمراء مواليد 2008 مديراً فنياً لمنتخب القاهرة.

ويستعد منتخب القاهرة للمشاركة فى دورة طوكيو الدولية الودية للناشئين مايو المقبل .

وتلقى منتخبات القاهرة دعم مسئولي المنطقة لإفراز عناصر مميزة للكرة المصرية في المستقبل القريب .