شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل 1/1 يحسم مواجهة الاتحاد السكندرى وإيسترن كومبانى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة الاتحاد السكندرى وإيسترن كومبانى فى الجولة التاسعة من بطولة الدورى العام بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، سجل للاتحاد أحمد عادل ميسى، وتعادل فراس عيفية.

تقدم الاتحاد بهدف عن طريق أحمد عادل ميسى فى الدقيقة 29 من أحداث اللقاء، وفى الدقيقة 52 استطاع فراس عييفية إدارك التعادل.

دخل إيسترن كومبانى اللقاء بتشكيل مكون من: أحمد دعدور، الحسيني طه ، كمال أبو الفتوح، أحمد عبد الموجود (جوده)، محمد صالح، بنچامين ، عبد العزيز موسى ، محمد ناصر (مودي) ، فراس بن عيفية ، أحمد أمين (أوفا) ، أحمد متعب.

وفى المقابل خاض الاتحاد السكندرى اللقاء أحمد يحيى، ومحمود شبانه ، و صبري رحيل ، و هشام صلاح ، و كريستوفر ، و خالد الغندور، وأحمد عادل ميسي ، ومورو سيليفو، و مروان عطية ، و عبدالله نصيب ، وعبد الغني محمد.