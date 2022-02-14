شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين يكشف موقف الأهلي من تأجيل مباراة مصر المقاصة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن النادي الأهلي لم يطلب تأجيل مباراته أمام مصر المقاصة، المقرر لها 22 فبراير الجارى، فى الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز، بسبب ارتباط الأهلي بمباراته أمام صن داونز أحد يومى 25 أو 26 فبراير فى الجولة الثانية لدوري أبطال أفريقيا.

وقال عامر حسين لـ ”الخليج 365”، لن يتم تأجيل مباراة لأى فريق والجميع ملتزمون بجدول الدورى لرغبة الجميع فى انتظام المسابقة.

وفى سياق مختلف، كشف عامر حسين، عضو اتحاد الكرة ورابطة الأندية، أن طلب النادى المصرى بتأجيل مباراته مع سيراميكا بالدورى سيتم رفضه، لأننا اشترطنا على الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية تحمل ضغوط اللعب على فترات قصيرة، وهذا ما يحدث مع الأهلى وبيراميدز والزمالك.

وقال عامر حسين إن مسئولى النادي المصري تقدموا بطلب للجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية لتأجيل مباراتهم أمام سيراميكا فى الدوري العام، والمقرر إقامتها الخميس المقبل، لظروف مشاركة المصرى فى كأس الكونفدرالية الأفريقية وتأخر عودتهم اليوم إلى القاهرة.

ومن المقرر أن يتم إرسال خطاب من رابطة الأندية برفض طلب المصرى بتأجيل مباراته أمام سيراميكا من أجل انتظام المسابقة.