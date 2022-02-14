شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الحميد رئيساً لبعثة الزمالك فى أنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس جمال عبد الحميد، عضو مجلس إدارة الزمالك، بعثة الفريق المتوجهة إلى أنجولا غداً لمواجهة ساجرادا الأنجولى السبت المقبل فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك غدا نظيره سموحة بالدورى فى الخامسة والنصف عصرا بالجولة التاسعة للمسابقة على أن يسافر الفريق مباشرة بعد انتهاء المباراة إلى أنجولا .

وتتوجه البعثة من أنجولا بعد الانتهاء من المباراة إلى المغرب استعداداً لمواجهة فريق الوداد المغربى فى الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعقد مجلس الإدارة مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن خطة المجلس المنتخب في الفترة المقبلة بعد الفوز في الانتخابات الأخيرة.

وتضم قائمة مرتضي منصور والتي نجحت في الانتخابات كل من مرتضي منصور رئيس ومصطفي هدهود نائبا وخالد لطيف امين الصندوق وتضم العضوية فوق السن كلا من، علاء ناحي وأحمد مرتضي منصور وجمال عبد الحميد وسليمان وهدان ومريم رزق وعلاء مقلد، وفي العضوية تحت السن كل من، بسنت جوهر ومحمود طه وأحمد دعبس