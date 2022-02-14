الامارات | وجوه جديدة في المنتخب المصري.. لاعب الأهلي في حسابات كيروش

شكرا لقرائتكم خبر عن وجوه جديدة في المنتخب المصري.. لاعب الأهلي في حسابات كيروش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري لاستقطاب وجوه جديدة إلى صفوف الفراعنة لتدعيم خطته الرامية إلى التأهل لنهائيات كأس العالم "قطر 2022" حين يواجه المنتخب السنغالي ذهاباً وإياباً في 24 و29 مارس المقبل.

وذكرت صحيفة "الوطن" المصرية أن كيروش يسعى إلى تجديد دماء المنتخب المصري بعد خسارة نهائي أمم أفريقيا أمام السنغال بركلات الترجيح 2-4، مشيرة إلى أنه سيكون على رأس هؤلاء اللاعبين صانع ألعاب الأهلي أحمد عبدالقادر بعد تألقه أخيراً مع فريقه في كأس العالم للأندية والمساهمة بقوة في تتويج الفريق بالميدالية البرونزية على حساب الهلال السعودي برباعية نظيفة.

وأوضحت الصحيفة أنه في حالة واصل اللاعب تألقه مع الأهلي خلال المباريات المقبلة فإنه سيجد دوراً في المنتخب خلال المرحلة الحاسمة من تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

وعانى المنتخب المصري من بعض المشكلات الفنية في وسط الميدان خلال البطولة الإفريقية إذ لم يجد نجم ليفربول محمد صلاح التمويل المناسب من لاعبي خط الوسط، وبدت الحاجة ملحة لوجود صانع ألعاب مهاري يجيد التعامل مع صلاح في الخط الأمامي.

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