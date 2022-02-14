ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره ريال مدريد الإسباني في قمة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بملعب حديقة الأمراء.



وينتظر أن تقام مباراة الإياب على أرض ريال مدريد في معقله سانتياجو بيرنابيو في التاسع من شهر مارس/ آذار المقبل، لتحديد المتأهل للدور ربع النهائي من البطولة القارية.

يلتقي باريس سان جيرمان مع ريال مدريد، في أول أيام ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير/ شباط الحالي.

تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 بعد منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

تُنقل مباريات دوري أبطال أوروبا عبر قنوات "بي إن سبورتس"، وهي الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستكون المباراة منقولة بشكل حصري على شبكة بي إن سبورتس عبر قناة "beIN SPORTS PREMIUM 1".

سيتولى المعلق اليمني حسن العيدروس مهمة التعليق على قمة باريس سان جيرمان وريال مدريد.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022

سيباستيان هيلير - أياكس أمستردام -10 أهداف

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونخ - 9 أهداف

كريستوفر نكونكو - ريد بول لايبزيج - 7 أهداف

محمد صلاح - ليفربول - 7 أهداف

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 6 أهداف