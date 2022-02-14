شوبير يزف مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بشأن محمد الشناوي

الشارقة - اميمة ياسر -

زف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة سارة لعشاق وجماهير النادي الأهلي، بشأن حارس مرمى وقائد الفريق محمد الشناوي.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي عبر "أون سبورت إف إم": "محمد الشناوي سيلعب مباراة الأهلي والهلال السوداني المقبلة بدوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "قابلت الشناوي في الإمارات، وتحدثت معه وأكد لي أنه جاهز وسيلعب مباراة الأهلي والهلال السوداني".

وتعرض الشناوي لإصابة عضلية قوية خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، وتحديداً خلال مباراة كوت ديفوار، وهي التي تسبب في حرمانه من المشاركة مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي اختتمت مؤخراً في الإمارات، وتوج بها نادي تشيلسي الإنجليزي، فيما نال الأهلي الميدالية البرونزية باحتلاله المركز الثالث.

ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبي لنادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة، موقف الشناوي من السفر مع بعثة الفريق إلى السودان، لخوض مواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها الجمعة المقبل، لحساب الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.