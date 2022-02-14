شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يلبى طلب المريخ السودانى ويستضيف مبارياته فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر النادى الاهلى بياناً عبر موقعه الرسمى يعلن خلاله استضافة مباريات المريخ السودانى بدوري أبطال أفريقيا، وجاء نص البيان كالتالى:

"انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين المصري والسوداني، وفى إطار الروابط التى تجمع بين دولتي مصر والسودان على مر العصور، لبى النادي الأهلي المصري طلب شقيقه المريخ السوداني بالموافقة على استضافة جميع مباريات المريخ في دوري رابطة الأبطال الأفريقي على ملعب الأهلي والسلام".

وأبدت إدارة الأهلي تعاونها الكامل مع الأشقاء فى المريخ وضيوفهم في المباريات المقبلة، سواء بالنسبة لملاعب التدريب أو ما يساعدهم على تحقيق الأهداف الخاصة بهم، وعبرت إدارة الأهلي عن ترحيبها بالتعاون والمساندة لكافة الأندية السودانية والعربية الشقيقة في كل المحافل.

فيما أكدت إدارة المريخ السوداني على تقديرها لموقف النادي الأهلي المصري وسرعة استجابته لطلب شقيقه المريخ في مثل هذه الظروف. وأشاروا إلى اعتزازهم وكل الجماهير السودانية بالنادي الأهلي وإدارته، وما يقدمه من تعاون ودعم لكل أشقائه من الأندية العربية بوجه عام والسودانية بشكل خاص.