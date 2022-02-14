الأهلي يلبى طلب المريخ السودانى ويستضيف مبارياته فى دوري الأبطال

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يلبى طلب المريخ السودانى ويستضيف مبارياته فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
"انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين المصري والسوداني، وفى إطار الروابط التى تجمع بين دولتي مصر والسودان على مر العصور، لبى النادي الأهلي المصري طلب شقيقه المريخ السوداني بالموافقة على استضافة جميع مباريات المريخ في دوري رابطة الأبطال الأفريقي على ملعب الأهلي والسلام".
وأبدت إدارة الأهلي تعاونها الكامل مع الأشقاء فى المريخ وضيوفهم في المباريات المقبلة، سواء بالنسبة لملاعب التدريب أو ما يساعدهم على تحقيق الأهداف الخاصة بهم، وعبرت إدارة الأهلي عن ترحيبها بالتعاون والمساندة لكافة الأندية السودانية والعربية الشقيقة في كل المحافل.
فيما أكدت إدارة المريخ السوداني على تقديرها لموقف النادي الأهلي المصري وسرعة استجابته لطلب شقيقه المريخ في مثل هذه الظروف. وأشاروا إلى اعتزازهم وكل الجماهير السودانية بالنادي الأهلي وإدارته، وما يقدمه من تعاون ودعم لكل أشقائه من الأندية العربية بوجه عام والسودانية بشكل خاص.