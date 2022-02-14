شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. تدريبات خططية وتقسيمة حماسية واجتماع براون مع اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي المران الرئيسي ظهر اليوم، استعدادًا لمواجهة بيراميدز مساء الأربعاء المقبل باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الممتاز.

بدأ المران بتدريبات بدنية تحت قيادة مدرب الأحمال من أجل الارتقاء بالمستوي البدني للاعبين، ثم قسم الجهاز الفني لاعبيه إلى عدة مجموعات وخاضت كل مجموعة تدريبات علي الاستحواذ والتسليم والتسلم خلال المساحات.

قبل نهاية التدريب أقيمت تقسيمة علي وسط الملعب والتي توقفت أكثر من مرة لإصلاح الأخطاء وتنفيذ تعليمات المدير الفني.

ويعقد الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني خوان براون اجتماعًا مع لاعبيه مساء اليوم لشرح أهم نقاط القوة والضعف لدي المنافس بعد متابعة مباراته الأخيرة ضد أهلي طرابلس الليبي التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات كأس الكونفدرالية.

ويسعى الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء الذي سيشهد غياب محمد فوزي وباهر المحمدي ومحمد الشامي والإيفوارى جان موريل لإصابات مختلفة.