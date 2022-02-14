شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات سلة الصيد يهزمن التوفيقية ويتوجن ببطولة منطقة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق 14سنة ناشئات لكرة السلة بنادى الصيد فى التتويج ببطولة منطقة الجيزة لكرة السلة بعد الفوز على التوفيقية 78 / 24 فى منافسات المرحلة الثانية من الدور النهائى للبطولة، وكان الفريق قد فاز فى لقاء المرحلة الأولى بنتيجة 58/ 24 .

وضمت قائمة فريق الصيد اللاعبات خديجة جمال حمزة كابتن الفريق، وجنى حازم ايهاب، جودى علام، حلا عبد الصمد، رزان الشاعر، زينه احمد، سلمي شبيطة، سلمي سعودى، فرح محمود، فريدة عمرو، كنزي محمود، لارا عمرو، ملك احمد ابراهيم، ملك عرابى، ندى احمد حسن، هلا الشناوى.

ويقود اللاعبات الجهاز الفنى والإدارى المكون من وائل الطنانى رئيس الجهاز، الكابتن عادل نجيب مدرب الفريق، الكابتن فريد سمير مخطط أحمال، الدكتورة علياء عبد المؤمن طبيبة الفريق، كابتن دعاء لبيب ادارى، عبد المجيد خالد خدمات معاونه.