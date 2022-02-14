مرتضى منصور: رفضت دعاية الفرق الرياضية فى الانتخابات.. وأشكر وزارة الصحة

القاهرة - سامية سيد - أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كان يتابع انتخابات الزمالك لحظة بلحظة، وكذلك بالنسبة لوزير الصحة، الذى كان متابعاً ومهتماً بكل ما يحدث من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الجمعية العمومية .

ووجه مرتضى منصور الشكر لوزارة الصحة على تنفيذها الإجراءات الاحترازية أثناء انعقاد الجمعية العمومية للنادى الأبيض، موضحا أن وزارة الصحة أرسلت سيارات الإسعاف تحسبا للطوارئ.

وأضاف فى المؤتمر الصحفى الذى يعقده مجلس الإدارة اليوم، أنه يشكر موظفى النادى والعمال الذين لم يتدخلوا فى الانتخابات، وأنه حذر لاعبى الفرق المختلفة من دعمه فى الانتخابات، وشدد على أن لاعبى فريق الكرة والألعاب الجماعية كانوا يريدون إصدار بيانات لدعمه ولكنه حذرهم من ذلك لأنه وضع بند فى اللائحة يمنع أى موظف أو لاعب بالنادى من الدعاية فى الانتخابات قائلا، "فريق الكرة والفرق الرياضية كانوا عايزين يعملوا بيانات دعم ليا ورفضت ."

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه كان يمسك بالميكروفون طول وقت الانتخابات بصفته رئيس النادى ومهمته سلامة الاعضاء، قائلا، "العز كله كان أيامى وهيستمر خلاص " .

وأكد مرتضى منصور أنه يوجه التحية للشباب والمرشحين المستقلين فى الانتخابات الأخيرة للنادى، موضحا أنه سيكون لهم دور فى النادى خلال الفترة المقبلة.

وقال ماجد قيشو سيكون مشرفا على اللجنة الطبية للنادي، وسيتم الاستعانة بباقى المرشحين الشباب المستقلين أمثال هشام نصر ومعتز وفائى وغيرهم فى لجنة الشباب بالنادى وغيرها من اللجان".

وأضاف رئيس النادى أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعا فى الساعات المقبلة لتحديد كيفية الاستعانة المرشحين المستقلين الذين لم يحالفهم التوفيق فى الانتخابات.

وتضم قائمة مرتضى منصور والتى نجحت فى الانتخابات كل من مرتضى منصور رئيس ومصطفى هدهود نائبا وخالد لطيف أمين الصندوق وتضم العضوية فوق السن كل من، علاء ناحى وأحمد مرتضى منصور وجمال عبد الحميد وسليمان وهدان ومريم رزق وعلاء مقلد، وفى العضوية تحت السن كل من، بسنت جوهر ومحمود طه وأحمد دعبس