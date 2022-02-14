شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بور سعيد يلتقى لجنة إدارة النادى المصرى ويشيد بأداء اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اللجنة السباعية المعينة لإدارة النادى المصرى برئاسة المهندس سمير حلبية، بديوان عام المحافظة، فى إطار المتابعة المستمرة للأنشطة الرياضية للنادى المصرى.

وأشاد محافظ بورسعيد بالأداء المميز والروح الرياضية لفريق النادي المصري، خلال مبارياته فى كأس الكونفدرالية، مؤكدا ثقته فى إنجاز مزيد من النجاحات، مؤكدا أيضا تقديم كافة الدعم للنادى المصري لتحقيق أفضل النتائج التى تسعد الجمهور البورسعيدي. وتابع المحافظ مستجدات عمل اللجنة في مختلف الملفات، وقدم الشكر للجنة السباعية لإدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، مؤكدًا علي أن الجميع يعمل باخلاص من أجل النادي ومستقبله.

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وأدى لاعبو النادي المصري مراناً خفيفاً صباح اليوم، الاثنين، قبل التوجه إلى مطار مدينة جاروا الكاميرونية للسفر إلى مدينة دوالا، المحطة الأخيرة للفريق البورسعيدى قبل استقلال الطائرة التى تعود بالبعثة إلى القاهرة غداً الثلاثاء، بعد التعادل مع القطن الكاميروني سلبياً في اللقاء الذى جمع الفريقين أمس بمنافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.