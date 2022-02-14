شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل إيسترن كومباني والاتحاد السكندرى لمباراة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لإيسترن كومباني، تشكيلة الفريق في مباراة الاتحاد اليوم ضمن مواجهات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمي

أحمد دعدور

خط الدفاع

الحسيني طه - كمال أبو الفتوح - أحمد عبد الموجود (جوده) - محمد صالح

خط الوسط

بنچامين - عبد العزيز موسى - محمد ناصر (مودي)- فراس بن عيفية

الهجوم

أحمد أمين (أوفا) - أحمد متعب.

البدلاء:

أحمد بوسكا - حسام حسن - أحمد داهش - محمود نعيم -بليل آيت مالك - أيمن غباشي - عمر أحمد فاروق -عماد ميهوب - يوسف مجدي عبدالغني.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي :

أحمد يحى ومحمود شبانه و صبري رحيل و هشام صلاح و كريستوفر و خالد الغندور وأحمد عادل ميسي ومورو سيليفو و مروان عطيه و عبدالله نصيب وعبد الغني محمد.