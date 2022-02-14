شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل إيسترن كومباني والاتحاد السكندرى لمباراة اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لإيسترن كومباني، تشكيلة الفريق في مباراة الاتحاد اليوم ضمن مواجهات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمي
أحمد دعدور
خط الدفاع
الحسيني طه - كمال أبو الفتوح - أحمد عبد الموجود (جوده) - محمد صالح
خط الوسط
بنچامين - عبد العزيز موسى - محمد ناصر (مودي)- فراس بن عيفية
الهجوم
أحمد أمين (أوفا) - أحمد متعب.
البدلاء:
أحمد بوسكا - حسام حسن - أحمد داهش - محمود نعيم -بليل آيت مالك - أيمن غباشي - عمر أحمد فاروق -عماد ميهوب - يوسف مجدي عبدالغني.
وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي :
أحمد يحى ومحمود شبانه و صبري رحيل و هشام صلاح و كريستوفر و خالد الغندور وأحمد عادل ميسي ومورو سيليفو و مروان عطيه و عبدالله نصيب وعبد الغني محمد.