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تشكيل إيسترن كومباني والاتحاد السكندرى لمباراة اليوم

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القاهرة - سامية سيد -  

أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لإيسترن كومباني، تشكيلة الفريق في مباراة الاتحاد اليوم ضمن مواجهات الجولة التاسعة من بطولة الممتاز، وجاء التشكيل على النحو التالي: 

 

حراسة المرمي 

أحمد دعدور  

 

خط الدفاع

 

الحسيني طه  - كمال أبو الفتوح - أحمد عبد الموجود (جوده) - محمد صالح

 

خط الوسط

 

بنچامين - عبد العزيز موسى - محمد ناصر (مودي)- فراس بن عيفية  

 

الهجوم 

 

أحمد أمين (أوفا) - أحمد متعب. 

 

البدلاء:

أحمد بوسكا   - حسام حسن  - أحمد داهش  - محمود نعيم -بليل آيت مالك  - أيمن غباشي  - عمر أحمد فاروق   -عماد ميهوب - يوسف مجدي عبدالغني.

 

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي :

أحمد يحى ومحمود شبانه و صبري رحيل و هشام صلاح و كريستوفر و خالد الغندور وأحمد عادل ومورو سيليفو و مروان عطيه و عبدالله نصيب وعبد الغني محمد.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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