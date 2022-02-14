شكرا لقرائتكم خبر عن السنغال تطلب مواجهة منتخب مصر يوم 28 مارس.. وفيفا يحسم الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر أن هناك أنباء قوية عن تحديد الاتحاد السنغالي يوم 28 مارس المقبل موعدًا مبدئيًا لإياب المرحلة النهائية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 التى تستضيفها قطر.

ولم يحسم مسئولو منتخب مصر الموعد النهائي لمباراة الذهاب أمام السنغال المرجح إقامتها أحد أيام 23 أو 24 أو 25 مارس، وهو ما سيتم حسمه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لحسم المواعيد النهائية للمباراتين.

وفى سياق متصل، قال البرتغالى نيلو فينجادا، المدير الفنى لاتحاد الكرة، إنه لا يعلم إذا كان كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قد طلب تقليص عدد الأجانب عن 5 لاعبين فى قوائم الأندية أم لا.

وأضاف فينجادا، في تصريحات تليفزيونية، أنه كلما قل عدد الأجانب فى الدورى سيكون أفضل للاعبين المحليين كى يحصلوا على فرصة، وبالتالى تصب فى مصلحة المنتخب، مؤكدا أنه يقترح أن يلعب 7 لاعبين محليين و4 أجانب بحد أقصى فى كل فريق بالمباراة الواحدة.

وأكد فينجادا أن فرص مصر والسنغال متساوية فى التأهل لكأس العالم، موضحا أن منتخب مصر سيقدم مباراة رائعة أمام أسود التيرانجا بالقاهرة متوقعا ان يفوز الفراعنة بهدف نظيف فى القاهرة على أن يتعادل خارج الديار ليحسم التأهل للونديال.