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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. سما فادى مدربة الجمباز: بحب شيرين عبد الوهاب ونفسى أكون مبرمجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهر من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى سما فادى مدربة الجمباز بنادى سموحة.
سما مدربة الجمباز
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟
البرمجة والروبوت.
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
الفريدو
من نجمك المفضل؟
احمد حلمى
من مطربك المفضل؟
شيرين عبد الوهاب
لو لم تكوني لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟
مبرمجة.
سما فادى
لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟
بدافع عن نفسى.
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟
نيللى كريم.
بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال.
ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟
رياضى طبعا.
لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه ؟
هسيبه هو طبعا.