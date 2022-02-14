شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. سما فادى مدربة الجمباز: بحب شيرين عبد الوهاب ونفسى أكون مبرمجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهر من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى سما فادى مدربة الجمباز بنادى سموحة.



سما مدربة الجمباز

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