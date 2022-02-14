شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون يحفز لاعبى الفريق قبل مباراة المحلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادى استعدادا لمواجهة غزل المحلة غدا فى الجولة التاسعة للدوري.

وشهد المهندس محسن صلاح المران بصحبة المهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي، فى ظل حرص مجلس إدارة النادي على دعم الفريق وتحفيز اللاعبين قبل استئناف مباريات الدوري وخوض الجهاز الفني بقيادة محمد عودة أولى مبارياته الرسمية مع الفريق.

وتحدث رئيس النادي مع اللاعبين والجهاز الفني وأكد ثقة المجلس في استعادة النتائج الإيجابية مطالبين اللاعبين بالالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

واختتم الفريق تدريباته بملعبه بالجبل الأخضر وسيختار محمد عودة المدير الفني قائمة الفريق التي ستسافر للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمباراة المحلة بملعب الغزل.