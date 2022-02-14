الامارات | رسمياً.. الإمارات مرشحة لاستضافة مونديال كرة القدم الشاطئية وتتنافس مع دولتين

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الإمارات مرشحة لاستضافة مونديال كرة القدم الشاطئية وتتنافس مع دولتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قائمة الدول المرشحة لاستضافة كأس العالم للكرة الشاطئية 2023. وذكر "فيفا" في بيان رسمي أنه سيتم المفاضلة بين كل من الإمارات والبحرين وسيشيل لاستضافة النسخة المقبلة من مونديال الكرة الشاطئية.

وأوضح الاتحاد الدولي أنه سيتم الإعلان عن هوية البلد المضيف خلال العام الجاري.

من جهة آخرى، عقدت لجنة كرة القدم الشاطئية في اتحاد الإمارات لكرة القدم اجتماعها الدوري اليوم الاثنين، في مقر الاتحاد بدبي برئاسة علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة وبحضور الأعضاء.

وتم خلال الاجتماع تعيين الإسباني أميرالي مدرباً لمنتخب الكرة الشاطئية خلال المرحلة المقبلة، وتوجيه الشكر إلى الجهاز الفني السابق بقيادة المدرب الوطني محمد المازمي على الفترة التي قضاها مع المنتخب وحقق خلالها العديد من الإنجازات.

وناقش الاجتماع أيضاً ملف استضافة بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية 2023 الذي تم تقديمه رسمياً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" قبل فترة، والإشادة بفريق العمل الذي أشرف على إعداد الملف.

واطلعت اللجنة على التقارير الخاصة بمسابقة دوري كرة القدم الشاطئية للموسم الحالي والذي يشهد منافسة كبيرة بين الفرق المشاركة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news