الامارات | "زفة بلدي" من أهالي قرية عبدالمنعم.. بطلهم خطف الأضواء من محمد صلاح! (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن "زفة بلدي" من أهالي قرية عبدالمنعم.. بطلهم خطف الأضواء من محمد صلاح! (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواع التواصل الاجتماعي فيديو للنجم الدولي المصري محمد عبدالمنعم محمولاً على الأكتاف في قريته بمحافظة الشرقية بعد عودته من المشاركة الناجحة مع المنتخب المصري في بطولة أمم أفريقيا التي اختتمت في الكاميرون ونال فيها الفراعنة المركز الثاني خلف السنغال المتوجة باللقب، كما سجل حضوراً لافتاً مع فريقه الأهلي في كأس العالم للاندية والتي حقق فيها أبناء القلعة الحمراء المركز الثالث.

وأظهر الفيديو أهالي قرية عبدالمنعم بمشهد البطل في "زفة بلدي"، إذ استقبلوه بالهتافات الأهلاوية وقدموا عروضاً احتفالية تعددت فيها مظاهر الاحتفال في الشارع.

ويعتبر عبدالمنعم اكتشاف البطولة الإفريقية بعد المستوى العالي الذي قدمه وامتلاكه شخصية قوية حوّلته إلى نجم كبير في سماء القارة السمراء، وحظي عبدالمنعم باحترام النقاد والمحللين وإعجاب الجماهير الإفريقية خلال البطولة حتى أنه فاز بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر مع الكاميرون في الدور نصف النهائي على حساب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ويرى كثير من المشجعين بأن عبدالمنعم تفوق على نفسه في البطولة الإفريقية حتى أنه خطف الأضواء من نجوم كبار في المنتخب المصري ولاسيما المحترفين في الدوري الإنجليزي محمد صلاح ومحمد النني.





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