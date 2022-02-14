رابطة المحترفين الإماراتية تحدث بروتوكول دخول الجماهير إلى الملاعب.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أجرت رابطة المحترفين الإماراتية، بعد التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، واتحاد الإمارات لكرة القدم، تحديثاً على بروتوكول دخول الجماهير إلى مدرجات الملاعب وفق التالي:



اعتماد تطبيق نظام المرور الأخضر، أو إبراز نتيجة فحص PCR لا تتعدى 96 ساعة.

السماح بدخول الفئة العمرية 12 عاماً فما فوق.

السماح للفئة العمرية تحت 12 عاماً بالتواجد في المدرجات، شرط الحصول على التطعيم، أو إبراز نتيجة فحص PCR لا تتعدى 96 ساعة.

رفع النسبة المخصصة للحضور الجماهيري إلى 100%، وذلك في مختلف مسابقات المحترفين.