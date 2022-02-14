تعرف على موعد مباراة سبورتنج لشبونة ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يخرج مانشستر سيتي الإنجليزي لمواجهة سبورتنج لشبونة البرتغالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب خوسيه ألافالادي.



ويستضيف مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد لقاء الإياب في التاسع من شهر مارس/آذار المقبل لتحديد المتأهل من الفريقين للدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

يلتقي سبورتنج لشبونة مع مانشستر سيتي في أول أيام ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 15 فبراير/ شباط الحالي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 بعد منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

تُنقل مباريات دوري أبطال أوروبا عبر قنوات "بي إن سبورتس"، وهي الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستكون المباراة منقولة بشكل حصري على شبكة بي إن سبورتس عبر قناة "beIN SPORTS PREMIUM 2".

سيتولى المعلق التونسي رؤوف خليف مهمة التعليق على قمة سبورتنج لشبونة ومانشستر سيتي.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022

سيباستيان هيلير - أياكس أمستردام -10 أهداف

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونخ - 9 أهداف

كريستوفر نكونكو - ريد بول لايبزيج - 7 أهداف

محمد صلاح - ليفربول - 7 أهداف

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 6 أهداف