اتحاد الكرة يعلن عن الملعب المستضيف لمواجهة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن اتحاد الكرة عن إقامة مباراة مصر والسنغال، في جولة الذهاب بالمرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع نظيره السنغالي في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم في شهر مارس المقبل.

وقال محمد حلمي مشهور، عضو اتحاد الكرة المصري، في تصريحات لقناة "إون تايم سبورتس"،: "كل الدعم للمنتخب الوطني والجهاز الفني واتحاد الكرة سيكون خلف المنتخب دائماً".

وأضاف مشهور أنه "تقرر إقامة مباراة منتخب مصر أمام السنغال في تصفيات كأس العالم في استاد القاهرة بحضور 50 ألف متفرج".

وتابع: "منذ اليوم الأول للمجلس حرصنا على زيارة معسكر المنتخب، وكيروش لم يقل أنه لا يهتم بأفريقيا ولكن كان الهدف الأول هو الصعود لكأس العالم، ولا يوجد مدرب أو لاعب يريد أن يخسر بطولة".

وواصل عضو اتحاد الكرة: "كيروش قبل أن يسافر طلب أن يكون هناك مكان للتدريب، ويحب التدرب في ملعب مفتوح، وطلب اللعب على استاد القاهرة بحضور جماهيري، ومنع الجهاز الفني المعاون له من السفر من أجل حضور مباريات الدوري وتقديم تقرير له".

واختتم مشهور تصريحاته بالقول: "باب المنتخب مفتوح لكل اللاعبين وليس لديه مجاملات، وجميع طلباته سيتم تحقيقها، وسنقدم كل الدعم لطلبات كيروش".

وجاء قرار إقامة مباراة منتخب مصر أمام السنغال بإستاد القاهرة بناء على طلب الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كيروش الذى يرى أن استاد القاهرة أرضيته من أفضل الملاعب فى مصر.