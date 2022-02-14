مرتضى منصور يشكر عمومية الزمالك: ما حدث معجزة والأصوات الباطلة كانت لصالحى

القاهرة - سامية سيد - أعرب المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك ، عن سعادته بفوز قائمته بانتخابات النادى الأخيرة، موضحا أن ما حدث معجزة، وقال منصور خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى أقيم بالنادى اليوم، "أشكر ربنا لأن ما حدث معجزة إلهية لم ولن تتكرر إلا مع المتقين".

وأضاف منصور، "أشكر المولى عز وجل على توفيقه، وأشكر أعضاء الجمعية العمومية للنادي، وأنا ممتن لجميع أعضاء الجمعية العمومية، كما أشكر جماهير النادى الذين حرصوا على دعم النادي، وأشكر إعلام الزمالك غير الرسمى لأنه إعلام محترم".

وأكد رئيس القلعة البيضاء أن يشكر القضاء المحترم الذى تولى الإشراف على انتخابات النادى الماضية، وأن كل من أخطأ سيتم محاسبته فى الفترة المقبلة.

وأشار المستشار مرتضى منصور إلى أنه كان محقاً عندما طلب من وزير الشباب والرياضة إقامة انتخابات القلعة البيضاء على 3 أيام بسبب تكدس أعضاء الجمعية العمومية للنادى يوم الانتخابات، وقال ، "أشكر وزير الشباب والرياضة بالرغم من عتابى له بسبب رفضه لإقامة الانتخابات على3 أيام".

وتابع، "جميع الأصوات الباطلة كانت لصالح مرتضى منصور، وأشكر السيد وزير الداخلية على تأمينه نادى الزمالك من الخارج".

وتضم قائمة مرتضى منصور والتى نجحت فى الانتخابات كل من مرتضى منصور رئيس ومصطفى هدهود نائبا وخالد لطيف أمين الصندوق والعضوية فوق السن كل من علاء ناحى وأحمد مرتضى منصور وجمال عبد الحميد وسليمان وهدان ومريم رزق وعلاء مقلد وتحت السن كل من بسنت جوهر ومحمود طه وأحمد دعبس .