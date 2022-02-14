شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: مباراة منتخب مصر والسنغال بحضور جماهيرى يتخطى 40 ألف مشجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك تنسيقاً مع وزارة الشباب والرياضة والجهات المختصة من أجل السماح لأكبر عدد من الجمهور بالتواجد فى مباراة السنغال، المقرر إقامتها يوم 24 أو 25 مارس المقبل، فى ذهاب المرحلة النهائية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

وقال مسئولو اتحاد الكرة، إن مباراة المنتخب ستشهد تواجد أكثر من 40 ألف مشجع فى المباراة، وهو ما يتم التنسيق له مع الجهات المختصة فى الأيام القليلة المقبلة.

وتقرر بشكل نهائى إقامة مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، أمام السنغال، بإستاد القاهرة فى اللقاء المقرر إقامته يوم 24 أو 25 مارس المقبل فى ذهاب المرحلة النهائية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 بقطر.

وجاء قرار إقامة مباراة منتخب مصر أمام السنغال بإستاد القاهرة بناء على طلب الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كيروش الذى يرى أن استاد القاهرة أرضيته من أفضل الملاعب فى مصر.

فى سياق متصل، قال البرتغالى نيلو فينجادا، المدير الفنى لاتحاد الكرة، إنه لا يعلم إذا كان كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر قد طلب تقليص عدد الأجانب عن 5 لاعبين فى قوائم الأندية أم لا.

وأضاف فينجادا، فى تصريحات تليفزيونية، أنه كلما قل عدد الأجانب فى الدورى سيكون أفضل للاعبين المحليين كى يحصلوا على فرصة، وبالتالى تصب فى مصلحة المنتخب، مؤكدا أنه يقترح أن يلعب 7 لاعبين محليين و4 أجانب بحد أقصى فى كل فريق بالمباراة الواحدة.

وأكد فينجادا أن فرص مصر والسنغال متساوية فى التأهل لكأس العالم، موضحا أن منتخب مصر سيقدم مباراة رائعة أمام أسود التيرانجا بالقاهرة متوقعا ان يفوز الفراعنة بهدف نظيف فى القاهرة على أن يتعادل خارج الديار ليحسم التأهل للونديال.