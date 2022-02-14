شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام موسيمانى مع الأهلي قبل إعلان تمديد تعاقده موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على الانتهاء من ملف تجديد عقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، خلال الساعات المقبلة، بعدما حصد المارد الأحمر الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية، للمرة الثالثة فى تاريخ القلعة الحمراء والثانية على التوالى فى عهد المدرب الجنوب أفريقي، وشهدت الفترة الأخيرة حالة من الجدل بسبب تأخر تجديد عقد موسيماني رغم المفاوضات التى دارت بين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي وموييرا زوجة ووكيلة أعمال المدرب الجنوب أفريقي.

وحقق الأهلي الفوز فى 55 مباراة منذ تولي الجنوب أفريقي "موسيماني" ، ضمن 77 مباراة، خسر منها 6 مباريات فقط، منها مبارتا بايرن ميونح وبالميراس، وحسم التعادل 16 مباراة، وتوج موسيماني مع الأهلي بـ7 بطولات هي "دوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر مرة، كما قاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية مرتين على التوالى".

وخسر المدرب الجنوب أفريقي لقب بطولة الدوري المصري مع الأهلي الموسم الماضى لصالح الزمالك فى الأمتار الأخيرة للمسابقة وبفارق 4 نقاط، وخسر بطولة السوبر لصالح الطلائع بركلات الترجيح

ففى 1 أكتوبر 2020 ، أعلن النادى الاهلى تعيين الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى مديراً فنياً لفريق الكرة الأول خلفاً للسويسرى رينيه فايلر الذى تم توجيه الشكر له في نفس اليوم ، ليصبح موسيمانى أول مدرب من جنوب افريقيا يقود المارد الأحمر فكانت الغلبة دائمًا للمدارس الأجنبية مثل الإنجليزية والهولندية والفرنسية والسويسرية، والألمانية والبرتغالية والنمساوية والمجرية واليوغسلافية.

وجاء موسيماني بمهمة ثقيلة وهي تحقيق آمال جماهير التي ظلت 7 أعوام تهتف "التاسعة يا أهلي" منذ التتويج باللقب الثامن أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في 2013، خاصة وأن الفريق قد خسر بعد ذلك في الدور النهائي في 2017 و2018.

وبعد مرور أقل من 10 أشهر، أصبح موسيماني خامس مدرب في تاريخ أفريقيا يحرز لقب دوري الأبطال مرتين متتاليتين، بعد التفوق 3-صفر على كايزر تشيفز الجنوب افريقى.

وفي الواقع لم يكن من المتوقع أن يحقق موسيماني كل هذا النجاح بهذه السرعة ، وحقق موسيماني مع الأهلي العديد من الأرقام والنتائج التي أذهلت الجميع، خلال أصعب مباريات مع أقوى الأندية الأفريقية والآسيوية، حيث فاز على الوداد المغربي مرتين متتاليتين ، وهزم الدحيل القطري ، وخاض مباراة صعبة ضد بالميراس البرازيلي محققاً الفوز ، وهزم صن داونز ، وفاز على الترجي التونسي مرتين متتاليتين ، كمان هزم الإفريقي كايزر تشيفز في النهائي 3-0 ، وهزم الاسماعيلي 4-0 ، وفاز على الرجاء المغربي ، وهزم مونتيري المكسيكي لأول مرة عقب هزيمتين من قبل، وآخرهم لهلال السعودي الرهيب محققاً رباعية نظيفة ، كما هزم الزمالك 3 مرات منهم مرة بخمسة أهداف ، ومنهم مرة مباراة القرن النهائي الأفريقي اللي توج الأهلي بالتاسعة.

وجاء التعاقد مع موسيماني بعد عام واحد تقريبا من سقوط الأهلي بأكبر هزيمة في تاريخه في أفريقيا وبنتيجة صفر-5 أمام هذا المدرب عندما كان يقود صنداونز الجنوب أفريقي في 2019.

جاءت رغبة مسئولى النادي الأهلي في تجديد عقد موسيماني بعد النجاحات الكبيرة التي حققها المدرب الجنوب أفريقي مع الأهلي، وأبرزها التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين والميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية مرتين حيث إن كل هذه النجاحات دفعت الإدارة الحمراء للموافقة على تجديد عقد موسيماني لمدة موسمين آخرين بخلاف الموسم الحالي.

ويترقب الأهلي الإعلان عن تجديد عقد موسيماني قبل بدء التحضير لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بدءا من مباراته ضد الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل بالجولة الثانية لدور المجموعات، بعدما تم تأجيل مباراته الافتتاحية بدور المجموعات لظروف مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.