شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة سموحة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة بنادى الزمالك معسكرا مغلقا مساء اليوم بالإسكندرية استعدادا لمواجهة سموحة فى الأسبوع السابع من الدورى الممتاز والمقرر لها مساء غد الثلاثاء باستاد برج العرب.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قرر تأجيل معسكر الأبيض بالإسكندرية إلى اليوم، الاثنين بدلا من أمس، الأحد، استعدادا للقاء سموحة فى الخامسة والنصف مساء غد.

وكان نادى الزمالك قد أعلن عن نقل مباراة الفريق المقررة أمام سموحة بالجولة التاسعة في الدوري الممتاز إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية بدلا من استاد الإسكندرية.

جاء ذلك بعد موافقة مسؤولي سموحة ولجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري وذلك عقب الاتصالات التي أجراها أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي.

وتعادل فريق الزمالك مع ضيفه بترو أتلتيكو بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دوري أبطال أفريقيا.