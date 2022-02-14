شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. الجوهرى يشحن لاعبى الأهلي لاقتناص الكأس من المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كواليس غرف الملابس اليوم مع بطولة كأس مصر عام 1984 حيث كانت المباراة النهائية بين الأهلى والمصرى البورسعيدى، وكان الفريق الأحمر قد خسر بطولة الدورى العام لصالح غريمة التقليدى الزمالك قبل نهائى الكأس بـ4 أيام فقط، بعد تعادله فى المباراة الأخيرة، وكان المصرى متقدماً طوال أحداث مباراة نهائى الكأس، قبل أن يدرك علاء ميهوب هدف التعادل فى الدقيقة الأخيرة من عُمر اللقاء.

وفور انتهاء المباراة وقبل انطلاق الوقت الإضافى، اجتمع محمود الجوهرى المدير الفنى للأهلى وقتها داخل الملعب مع اللاعبين وقام بشحنهم وحثهم على الفوز بالكأس لتعويض الجماهير عن خسارة بطولة الدورى العام فى الجولة الأخيرة فى محاضرة نفسية حثت اللاعبين على تقديم كل ما لديهم، لينجح الأهلى بالفعل فى إحراز هدفين فى الوقت الإضافى ويحسم بطولة الكأس على حساب المصرى.