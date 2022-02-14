شكرا لقرائتكم خبر عن وسط إشادات بحسن التنظيم وجودة الملاعب.. ختام فعاليات بطولة مدينتي المفتوحة للجولف 2022 برعاية طلعت مصطفى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختُتمت فعاليات بطولة مدينتي المفتوحة للجولف للهواة 2022، التي انطلقت على مدار يومي 11 و12 فبراير، في نادي مدينتي للجولف برعاية الاتحاد المصري للجولف ومجموعة طلعت مصطفى، بمشاركة ما يقرب من 100 لاعب جولف مصريين وأجانب.

وشهدت البطولة مشاركة عدد من اللاعبين صغار السن من "15 إلى 20 سنة" المشتركين في التصفيات التي تؤهل للانضمام للمنتخب الوطني. ونجح أنشول كابثيال وأدهم فكري وتوم ويليامز، في التتويج بمنافسات الرجال، وفيما توجت ناديه يسري وتاليا سامح بمنافسات السيدات.

وذكر محمد عطالله ، ممثل المالك "مجموعة طلعت مصطفى" وعضو الاتحاد المصري للجولف، ، أن البطولة نالت إشادة واسعة من المشاركين بها، من حيث المستوي الفني وجودة الملاعب، وحسن التنظيم والاستضافة. وأشار عضو الاتحاد المصري للجولف، إلى أن اللعبة تنتشر بشكل كبير في مصر، وهناك تطور واضح على مستوى الاهتمام بقاعدة الناشئين، وهو ما ظهر بوضوح على النتائج الرائعة التي حققها منتخب مصر للناشئين والناشئات، بالبطولة العربية بالأردن. وكشف عطالله، أن نادي مدينتي للجولف، سيستضيف منافسات بطولة الجمهورية للجولف في يونيو المقبل.

وتم تصميم ملاعب جولف "مدينتي" وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية على يد روبرت ترينت جونز جونير، الذي يعد واحداً من أشهر المتخصصين فى تصميم ملاعب الجولف حول العالم، حيث قام بتصميم أكثر من 270 ملعب جولف في حوالى 40 دولة، وصنفت تصميماته ضمن أفضل التصميمات لملاعب الجولف على مستوى العالم، وتتولى إدارة نادي مدينتي للجولف شركة ترون التي تعد واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وصيانة ملاعب الجولف على مستوى العالم.



















