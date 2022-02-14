شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يكشف عن خطوات رفع كفاءة الاستاد قبل مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الشافعي، المهندس المسئول عن صيانة الملعب الرئيسي لاستاد الإسماعيلية، أن هناك برنامجا مكثفا سيجرى على الملعب قبل احتضانه مواجهة الإسماعيلى مع الجونة، والمقرر إقامتها 23 فبراير الجارى فى عاشر جولات مسابقة الدورى العام.

وأضاف الشافعى، برنامج رفع كفاءة الملعب يشتمل على عمليات التسميد، بالإضافة إلي مجموعة من العناصر الغذائية لتقوية الجذور وتدفئتها، ثم تغطية الملعب بمشمع خاص مصنوع من مادة الإيثيلين التى تستهدف الحفاظ علي جودة ومظهر العشب الأخضر “.

وتابع، "سوء أرضية الملعب بسبب سوء حالة الطقس هذا العام، وهذا ينطبق على جميع ملاعب مصر باستثناء استاد القاهرة الذى يتم زراعته مرتين بشكل سنوى".

وكان المهندس فرحات خشانة رئيس قسم صيانة الملاعب بالنادي الإسماعيلي قد أتم الاتفاق مع الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للفريق على إراحة الملعب من التدريبات الجماعية بداية من غد الثلاثاء لإجراء عمليات الصيانة.