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شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم صاحب الرأس الذهبية فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - مهارة إحراز الأهداف، إلى جانب الالتزام بالواجبات الدفاعية، تعد من أفضل المميزات التى يمكن أن يمتلكها مدافع، عندما تجيد رأسه منع الفرص الخطيرة عن مرماه وتسجيل الأهداف فى شباك المنافسين أيضاً ليحقق معادلة "الرأس الذهبية"، ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي حقق تلك المعادلة فى العديد من المباريات، كان آخرها إحرازه هدفين فى شباك الهلال السعودى ضمن رباعية الفريق الأحمر، ليمنح الأهلي البرونزية الثالثة فى تاريخ مشاركته بمونديال الأندية، وحصد ياسر إبراهيم في النهاية لقب رجل المباراة.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي يسجل فيها ياسر إبراهيم من ضربات الرأس مع الفريق الأحمر بل سبق وسجل للأهلي بالرأس أمام المريخ السوداني وصن داونز.
وأثبت ياسر إبراهيم، مدافع النادى الأهلي، أنه لاعب محترف من طراز رفيع، سواء كان داخل الملعب أو خارجه على دكة البدلاء، فى ظل التزامه بالقرارات الفنية دون اعتراض أو إثارة أزمات، وتفوقه الواضح غم عدم انتظام مشاركته مع الفريق، وأهدافه التى وإن كانت قليلة إلا أنها كانت مؤثرة جداً مع الفريق الأحمر.
منذ انضمام بدر بانون للنادى الأهلي، يميل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مدرب الفريق الأحمر إلى الاعتماد على المغربى فى خط الظهر مع أيمن أشرف، وهو ما أحال أوراق ياسر إبراهيم إلى دكة بدلاء الأهلى بعدما كان أساسياً فى تشكيل الفريق.
ورغم عدم انتظام مشاركته فى المباريات، إلا أنه مع كل مباراة يشارك فيها يثبت ياسر إبراهيم أنه جدير بالثقة وارتداء القميص الأحمر، خاصة بعد تألقه فى مباراة سيراميكا بدوري الموسم الماضي، لتختاره الجماهير الحمراء رجل المباراة، عقب هدفه في الدقائق الأولى والذي فتح اللقاء أمام الأهلي ليفوز بنتيجة 4/0 ويحافظ على الصدارة.
وبشكل عام، شارك ياسر إبراهيم مع الأهلى فى 86 مباراة، سجل خلالهم 7 أهداف، من بينهم 4 أهداف فى دورى أبطال أفريقيا، بواقع هدف فى الوداد المغربى بالنسخة الماضية، وهدفين فى صن داونز والمريخ السوداني، وهدفين في كأس العالم للأندية بشباك الهلال السعودي كما صنع هدفاً أخر لزملائه.
تعتبر المباراة الأهم لياسر إبراهيم مع الأهلي، هى مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بالنسخة قبل الماضية، عندما خاض إبراهيم واحدة من أقوى مبارياته أمام الزمالك فى نهائى القرن ليفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف ويحرز اللقب التاسع فى تاريخه من البطولة.