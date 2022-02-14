شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم صاحب الرأس الذهبية فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مهارة إحراز الأهداف، إلى جانب الالتزام بالواجبات الدفاعية، تعد من أفضل المميزات التى يمكن أن يمتلكها مدافع، عندما تجيد رأسه منع الفرص الخطيرة عن مرماه وتسجيل الأهداف فى شباك المنافسين أيضاً ليحقق معادلة "الرأس الذهبية"، ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي حقق تلك المعادلة فى العديد من المباريات، كان آخرها إحرازه هدفين فى شباك الهلال السعودى ضمن رباعية الفريق الأحمر، ليمنح الأهلي البرونزية الثالثة فى تاريخ مشاركته بمونديال الأندية، وحصد ياسر إبراهيم في النهاية لقب رجل المباراة.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يسجل فيها ياسر إبراهيم من ضربات الرأس مع الفريق الأحمر بل سبق وسجل للأهلي بالرأس أمام المريخ السوداني وصن داونز.

وأثبت ياسر إبراهيم، مدافع النادى الأهلي، أنه لاعب محترف من طراز رفيع، سواء كان داخل الملعب أو خارجه على دكة البدلاء، فى ظل التزامه بالقرارات الفنية دون اعتراض أو إثارة أزمات، وتفوقه الواضح غم عدم انتظام مشاركته مع الفريق، وأهدافه التى وإن كانت قليلة إلا أنها كانت مؤثرة جداً مع الفريق الأحمر.