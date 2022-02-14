شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواقف تدين أيمن أشرف بالتهور داخل المستطيل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من التدخلات المتهورة لاحقت أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر على البساط الأخضر، ليصبح مهدداً سواء مع الفريق الأحمر أو الفراعنة خوفاً من توريط فريقه، ووضعه فى مهمة أصعب بسبب تدخلاته العنيفة وغير المحسوبة.

الطرد فى مونديال الأندية

تسبب أحد التدخلات العنيفة لأيمن أشرف خلال مشاركته مع الأهلي أمام بالميراس فى نصف نهائي كأس العالم للأندية فى حصول اللاعب على البطاقة الحمراء، وافقاد الأهلي أحد لاعبيه فى الوقت الذى كان يسعى خلاله الفريق الأحمر لتقليص الفارق أمام بطل البرازيل ويهاجم بكل خطوطه ليخرج الأهلي خاسراً بهدفين نظيفين بعد نهاية المباراة، وذلك على الرغم من أن التدخل لم يكن مطلوباً بهذا الشكل لأن الكرة لم تكن تشكل خطورة على مرمى الأهلي.



أيمن أشرف

ركلة جزاء على المنتخب لصالح المغرب

وضع أيمن أشرف المنتخب الوطني فى ورطة بعدما تسبب فى ركلة جزاء دون داعٍ، بعد تدخل عنيف على مهاجم منتخب المغرب في منطقة جزاء الفراعنة، ليحتسب الحكم ركلة جزاء سجلها المنتخب المغربي وتقدم على مصر فى الدقائق الأول ليصبح المنتخب تحت ضغط كبير طوال المباراة أجبرته فيما بعد على خوض أشواط إضافية حتى فاز بشق الأنفس بنتيجة 2/1 فى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت مؤخراً بالكاميرون.

مباراة النجم الساحلي

تعرض أيمن أشرف للطرد خلال مباراة فريقه أمام النجم الساحلي التونسي، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2019، ما جعل الأهلي فى أزمة كبيرة، ولعب بـ10 لاعبين، وخسر الفريق الأحمر ذلك اللقاء بهدف نظيف.



ايمن اشرف امام النجم

طرد أمام بيراميدز

في مباراة الأهلي وبيراميدز بدور الـ 16 لبطولة كأس مصر موسم 2018، تعرض أيمن أشرف للطرد فى الدقيقة 70، بعدما أشهر له حكم اللقاء جهاد جريشة الكارت الأحمر، وفاز بيراميدز فى ذلك اللقاء بهدف أحرزه إيريك تراوري فى الدقيقة 55؛ ليكون الطرد أحد أسباب خسارة الفريق الأحمر وخروجه المبكر من بطولة كأس مصر.

طرد أيمن أشرف مع سموحة

خلال فترة وجود أيمن أشرف بصفوف سموحة، تعرض للطرد فى مباراة فريقه أمام المصرى، بسبب مصافحته لحكم المباراة بطريقة غير لائقة.