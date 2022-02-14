شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين كيجو ومسئولى الزمالك للاتفاق على التجديد لفريق السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو الزمالك جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة مع مصطفى مكاوى كيجو، لاعب فريق السلة بالقلعة البيضاء، لحسم موقفه مع الفريق خاصة أن عقده ينتهى الموسم الجارى.

وأكد كيجو فى تصريحات لليوم السابع أنه عقد جلسة خلال الساعات الماضية لم تشهد تفاصيل الاتفاق، ولكن كانت بشكل مبدئى، إلا أنه من المقرر أن يعقد جلسة خلال أيام مع مسئولى النادى للاتفاق على التجديد للقلعة البيضاء.

وقال كيجو، "أنا مستمر مع الزمالك، إن شاء الله هجدد عقدى، لأن الزمالك بيتى".

وكان الزمالك قد شارك فى بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة، وحقق فيها المركز الرابع بالخسارة أمام ليك لاند الأمريكى فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ومن قبلها الهزيمة أمام سان بابلو بورجوس الإسبانى فى نصف النهائى.

وشارك الزمالك ببطولة مونديال الأندية لأول مرة فى تاريخه بصفته بطل قارة أفريقيا، والتى توجب ها برواندا مايو من العام الماضى.