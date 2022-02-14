شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات ربع نهائي كأس مصر لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مباريات كأس مصر لكرة السلة مارس المقبل فى منافسات ربع نهائي البطولة، والتي تأهل لها الأهلى والزمالك وأصحاب الجياد والاتحاد السكندرى والاتصالات وسموحة وطلائع الجيش والقناة.

وتقام مباريات ربع النهائي يوم 5 مارس المقبل بإقامة 4 مباريات، حيث يلتقى الزمالك مع الاتصالات، والأهلى مع أصحاب الجياد، والاتحاد السكندرى مع القناة، والجيش مع سموحة.

وكان الزمالك قد شارك فى بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة، وحقق فيها المركز الرابع بالخسارة أمام ليك لاند الأمريكي فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ومن قبلها الهزيمة أمام سان بابلو بورجوس الإسبانى فى نصف النهائى.

وشارك الزمالك ببطولة مونديال الأندية لأول مرة فى تاريخه بصفته بطل قارة أفريقيا، والتى توجب ها برواندا مايو من العام الماضى.