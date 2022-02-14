شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف الحكم محمود بسيوني وإحالته للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح قرارا، بإيقاف الحكم محمود بسيوني وإحالته للتحقيق، بعد مشادة بينه وبين سيد مراد عضو اللجنة الفنية في لجنة الحكام.

كشف مصدر بلجنة الحكام، عن أن محمود بسيونى شوف يخضع للتحقيق خلال الساعات المقبلة لاتخاذ الاجراء ضده حسبما تاتي نتائج التحقيق معه .

الأزمة تفجرت عندما شرح سيد مراد أخطاء وقع فيها بسيوني وهو حكم فيديو في لقاء سيراميكا وإنبي ببطولة كأس الرابطة، خلال تحليل آداء الحكام اليوم في اتحاد الكرة.

و اعترض محمود بسيوني وقال لمراد: "لا يا كابتن قراري كان صح"، فرد عليه مراد: "هناك معايير واضحة ومن لا يعجبه الحديث يخرج من القاعة"، وتم إبلاغ عصام عبد الفتاح بالأمر ونزل إلى قاعة المؤتمرات وانفعل على الحكام وقال بالحرف الواحد: "اللي يقعد هنا يحترم نفسه، ما هي دي أخطاء وبنصلحها ليكم لازم تستفيدوا من الأخطاء دي".‎