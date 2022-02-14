شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يبدأ جلسات التأهيل بالجيم فى انتظار عودة بعثة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ أحمد الشيخ صانع ألعاب النادي المصري، مرحلة التأهيل في صالة الجيم، وذلك في إطار تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بكدمة قوية فى أعلى الساق، وكذلك كدمة فى وتر الردفة "صابونة الركبة" والوتر الخارجى للركبة.

وتطير بعثة النادي المصري ، صباح اليوم الاثنين، إلى مدينة دوالا الكاميرونية، بعد التعادل سليباً مع القطن الكاميروني بمدينة جاروا في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس، وذلك فى أول رحلة طيران بطريق العودة إلى القاهرة، وكان حسن عمار، رئيس بعثة النادى المصرى وعضو اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادى، كشف تفاصيل رحلة عودة الفريق البورسعيدى إلى القاهرة، وذلك بعد الانتهاء من مواجهة القطن الكاميرونى بمنافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال حسن عمار، إن بعثة المصرى ستعود إلى القاهرة الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن تطير بعثة المصرى من جاروا إلى دوالا الكاميرونية اليوم الاثنين لعدم وجود طيران داخلى بعد المباراة، على أن تطير من دوالا إلى القاهرة الثلاثاء.

ويقع النادى المصرى فى مجموعة قوية تضم كلا من، مازيمبى الكونغولي، أوتوهو الكونغولي، المصرى البورسعيدي، و القطن الكاميروني.

ويدرس مسئولو النادي المصري، التقدم بطلب رسمي لاتحاد الكرة ورابطة الأندية وهيئة قناة السويس، للموافقة على خوض الفريق البورسعيدي لمبارياته الأفريقية والمحلية المقبلة على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

يأتي ذلك بهدف توفير النفقات الكبيرة التي تتكبدها خزينة النادي في خوض مباريات الفريق على ملعب برج العرب الإسكندرية بالإضافة إلى معاناة لاعبي الفريق البورسعيدي بسبب المعسكر الدائم وال العام.