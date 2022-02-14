شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد الفضيل يتحدث عن ثروة الأهلى الكروية فى قطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد شريف عبد الفضيل نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق والمدير الفني لفريق مواليد 2005 بالأهلي بالعناصر الشابة في قطاع الناشين بالقلعة الحمراء، موضحاً أن الأهلي بات يضم الكثير من المواهب الشابة التى سيكون لها دور كبير الفترة المقبلة.

وأوضح شريف عبد الفضيل أن بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة التى شارك فيها الأهلي مؤخراً كشفت عن إمتلاك الأهلي عناصر كثيرة شابة مُتالقة يأتي في مقدمتها ، محمد أحمد شرقية وزياد طارق ومحمد مغربي ومحمد أشرف ومحمد نصير ورأفت خليل ومعهم الحارس الصاعد مصطفى شوبير الذي يتدرب مع الفريق الأول منذ فترة طويلة وظهر بشكل جيد في كأس الرابطة.

وتابع شريف عبد الفضيل: نعمل دائماً في قطاع الناشئين على تطوير قدرات المواهب الشابة ونبحث عنها في الأقاليم والصعيد من أجل منحها الفرصة في الأهلي على أن يتم تصعيدها بعد ذلك للفريق الأول أو إعارتها لإكتساب المواهب والعودة للفريق الاول بالأهلي مرة أخرى مثلما حدث مع كثريين أمثال أحمد عبد القادر وعمار حمدي وغيرهما.

وشدد شريف عبد الفضيل على أن منظومة قطاع الناشئين في الأهلي تسير بشكل جيد تحت قيادة خالد بيبو رئيس القطاع والخبير التشيكي ميشال بروكيتش المدير الفني للقطاع الذي يحرص على تنظيم محاضرات تثقيفة لنا من أجل الإطلاع عن كل ما هو جديد في عالم التدريب.

وكشف شريف عبد الفضيل عن قدرة العناصر الشابة في قطاع الناشئين بالأهلي على اللعب للفريق الأول لما تمتلكه من "شخصية قوية" داخل الملعب بجانب إمكانياتها الفنية العالية وهو ما ظهر بوضوح في كأس رابطة الأندية التى كشفت عن "ثروة" الأهلي الكروية في قطاع الناشئين.

وقدم شريف عبد الفضيل التهنئة لجماهير الأهلي بعد حصد الفريق برونزية مونديال الأندية أمس الأول ، السبت، بالفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة ، موضحاً أن الاهلي قدم بطولة كبيرة رغم الغيابات الكثيرة التى عانى منها خلال البطولة.