شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقي يخطر بيراميدز بموعد وحكام مباراة زاناكو الزامبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن تحديد موعد وحكام مباراة الفريق أمام نظيره نادي زاناكو الزامبي فى ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر إقامة مباراة بيراميدز و زاناكو في الثالثة عصر الأحد 20 فبراير الجارى، باستاد "هيروز الوطني" بالعاصمة الزامبية لوساكا، في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة القارية.

وأسند الاتحاد الأفريقي إدارة المباراة لطاقم تحكيم، بقيادة الحكم بيير أتشو من الجابون ويعاونه بوريس ديستوجا المساعد الأول، من الجابون، وستيفين مويو المساعد الثاني، من الكونغو والحكم الرابع جيسي موفوتو من الكونغو.

ويراقب اللقاء باتريك جون من مالاوي، والمنسق العام جون ماتيليلا من جنوب أفريقيا، والمسئول الأمني واتينجا ماندو من أوغندا، والمنسق الإعلامي ديسموند كاتونجو من زامبيا.