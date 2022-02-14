شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يمنح خوان براون فرصة أخيرة أمام بيراميدز قبل الإقالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مجلس إدارة النادى الاسماعيلى، برئاسة المهندس يحيى الكومى، الأرجنتينى خوان براون المدير الفني لفريق الكرة فرصة أخيرة لتعديل مسار الدراويش ببطولة الدوري بتحقيق الفوز فى مباراة بيراميدز المقبلة، وإلا إعلان قرار رحيله عن منصبه، فى ظل عدم الرضا عن أدائه مع الفريق في ظل استمرار تراجع نتائج الدراويش بالمسابقة المحلية رغم دعم صفوف الفريق بصفقات مميزة.

وكان يحيى الكومى قد أعلن في تصريحات سابقة أنه يرفض استمرار المدرب الأجنبى في منصبه حال تعرضه لثلاث هزائم متتالية.

وتعاقد الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الشتوية مع 11 صفقة هى البوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه والإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فيرناندو ومروان حمدي والفلسطيني خالد النبريص وشادي ماهر وعمرو الحلواني وحسن ياسين وأبو بكر حمزة الجمل.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة بيراميدز فى الخامسة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد الدفاع الجوى بالجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، وحصد الاسماعيلى ثلاثة نقاط من 8 مباريات خاضها بمسابقة الدوري حيث خسر 5 لقاءات وتعادل في ثلاثة مواجهات ولم يحقق الفوز وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفاً ويتطلع الدراويش لتحقيق الفوز الأول في المسابقة للهروب من مراكز القاع متسلحاً بالصفقات الجديدة التي أبرمها في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وتعادل الاسماعيلى مع فيوتشر سلبياً بالجولة الثامنة للمسابقة ، ويغيب عن الدراويش في مباراة بيراميدز باهر المحمدى كابتن الفريق بسبب إصابته بفيروس كورونا فضلا عن الجناح الايفوارى موريل بسبب اصابته بشد في العضلة الضامة.