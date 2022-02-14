شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يطلب حضور 10 آلاف متفرج فى مباراة مازيمبي ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسن عمار، عضو اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري، أن هناك اجتماعاً أمنياً يقام فى الوقت الحالي بخصوص مباراة المصري ومازيمبي فى ثانى جولات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها الأحد المقبل.

وقال عمار فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم"، طلبنا حضور 10 آلاف متفرج والمباراة ستقام فى برج العرب ونتمنى تحقيق نتيجة إيجابية.

كما كشف حسن عمار عن موقف إسلام جمال لاعب الفريق بعد استبعاده من القائمة الأفريقية قائلا، إسلام جمال غير مقيد أفريقيا ويتدرب مع اللاعبين حالياً ونحتاج أن يعمل على نفسه ويتعب فى التدريب ويطور من نفسه لأننا نحتاج جهوده".

من ناحية أخرى، تطير بعثة النادي المصري ، صباح اليوم الاثنين، إلى مدينة دوالا الكاميرونية، بعد خوض مباراة القطن الكاميروني بمدينة جاروا، وذلك فى أول رحلة طيران بطريق العودة إلى القاهرة، وكان حسن عمار، رئيس بعثة النادى المصرى وعضو اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادى، كشف تفاصيل رحلة عودة الفريق البورسعيدى إلى القاهرة، وذلك بعد الانتهاء من مواجهة القطن الكاميرونى بمنافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويترأس بعثة النادي المصري، حسن عمار، عضو مجلس الإدارة ، بينما تضم البعثة التي يصل عددها إلى 40 فردًا، مدير الكرة كريم ذكري والجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني، وكذلك أعضاء الجهازين الإداري والطبي ومسئولي المهمات، فيما تضم البعثة 22 لاعبًا هم: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته، أحمد شديد، إسلام صلاح ، عمرو موسى، ياسر حامد ، هيثم العيوني ،كريم العراقي، فريد شوقي، حجاج عويس، إيزي إيميكا، حسن علي، محمد جريندو، محمد عنتر ، الياس الجلاصي ، أحمد حمودي ، زياد فرج، أسامة الجزار ، أوستين أموتو، حسين رجب ، عمرو مرعي.