باريس سان جيرمان يتأهب للاختبار الصعب أمام ريال مدريد في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

يستعد باريس سان جيرمان الفرنسي لمواصلة المشوار نحو تحقيق حلم التتويج الأول بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لكنه يواجه اختبارا صعبة ومهمة ثقيلة أمام ريال مدريد الإسباني الأكثر تتويجا بلقب البطولة الأوروبية.

ويستضيف باريس سان جيرمان فريق ريال مدريد غدا الثلاثاء في افتتاح منافسات جولة ذهاب دور الستة عشر بالبطولة الأوروبية، في الوقت الذي يلتقي فيه سبورتينج لشبونة البرتغالي مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وبعدها يستضيف ريد بول سالزبورج النمساوي فريق بايرن ميونخ الألماني مساء الأربعاء في نفس الوقت الذي يلتقي فيه إنتر ميلان الإيطالي ليفربول الإنجليزي.

لكن مباراة باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد المتوج باللقب 13 مرة تعد الأبرز بين المواجهات الأربع حيث يتطلع سان جيرمان، وصيف البطل في 2020، إلى إنجاز الخطوة المقبلة على طريق استغلال التمويل الهائل للفريق من جانب المستثمرين القطريين، في تحقيق أكبر لقب في تاريخ النادي.

وكان سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد السابق واحدا من عدة نجوم انضموا إلى سان جيرمان في العام الماضي، لكن الإصابة قلصت مشاركاته خلال هذا الموسم.

ويُنتظر مشاركة النجم الأرجنتيني المحنك ليونيل ميسي لاعب برشلونة السابق، في مواجهة الغريم التقليدي ريال مدريد، كما تُسلط الأضواء بشكل كبير على النجم الفرنسي كيليان مبابي المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم، خاصة في ظل ربط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد.

وسجل كيليان مبابي هدفا في الوقت القاتل قاد به سان جيرمان إلى الفوز على رين 1 / صفر يوم الجمعة الماضي في الدوري الفرنسي ليواصل سان جيرمان ابتعاده في صدارة الدوري الفرنسي ويوجه تركيزه بشكل كبير إلى مشواره في البطولة الأوروبية.

وقال أشرف حكيمي اللاعب السابق لريال مدريد والمدافع الحالي لباريس سان جيرمان :"سجلنا الكثير من الأهداف في الدقائق الأخيرة، وهذا يظهر واحدة من نقاط قوة الفريق، وهي أننا نكافح حتى النهاية."

وأضاف حكيمي :"هذا شيء إيجابي للغاية بالنسبة للفريق لأنه يظهر أننا نتمتع بشخصية وموهبة من نوع خاص للفوز.

كذلك يتصدر ريال مدريد الدوري الاسباني لكن بفارق أربع نقاط فقط أمام أقرب منافسيه، وذلك بعدما تعادل الريال مع فياريال سلبيا مطلع هذا الأسبوع.

وقال كاسيميرو لاعب خط وسط ريال مدريد :"الآن نحن مقبلون على أكثر الأوقات جمالا في كرة القدم. لدينا جهاز فني يعمل معنا بشكل ممتاز ودائما ما يرشدنا. نود الفوز بكل شيء يمكننا الفوز به."

وفاز كل من بايرن ميونخ وليفربول بجميع مبارياته الست في دور المجموعات بدوري الأبطال، لكن بايرن ميونخ تعرض لكبوة بهزيمته أمام بوخوم 2 / 4 أمس الأول السبت، لكنه لا يزال يتفوق بفارق ست نقاط أمام بوروسيا دورتموند في صدارة الدوري الألماني.

ويحل ليفربول المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا ست مرات، ضيفا على إنتر ميلان المتوج باللقب ثلا مرات في مواجهة نادرا ما شهدتها المنافسات الأوروبية.

وكان ليفربول قد حقق الفوز في آخر مواجهة جمعته مع إنتر ميلان في عام 2008 ضمن دور الستة عشر بينما كان إنتر ميلان قد فرض تفوقه على ليفربول في مواجهة الفريقين في الدور قبل النهائي بالبطولة الأوروبية عام 1965 .

وتتواصل منافسات جولة الذهاب في الأسبوع المقبل حيث يلتقي فياريال الإسباني مع يوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي مع ليل الفرنسي في 222 فبراير كما يلتقي بنفيكا البرتغالي مع أياكس أمستردام الهولندي وأتلتيكو مدريد الإسباني مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في اليوم التالي.