من يعوض السعيد؟.. ريان لمصراوي: أفشة الأجدر.. وعبدالقادر يسير بشكل جيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

أكد ياسر ريان لاعب الأهلي السابق، أن محمد مجدي "أفشة" لاعب الفريق الأحمر بإمكانه تعويض غياب عبدالله السعيد نجم بيراميدز في منتخب مصر.

وكان عبد الله السعيد أعلن منذ أيام، اعتزاله اللعب الدولي لصالح منتخب مصر بعد مسيرة طويلة امتدت لـ14 عاماً.

وتوجه "يلا كورة" لسؤال عدد من اللاعبين القدامى عن البديل المناسب لعبد الله السعيد في منتخب مصر.

وقال ريان في تصريحات خاصة ليلا كورة: "أفشة أفضل بديل لعبد الله السعيد في منتخب مصر".

وأضاف: "عبد القادر أيضا يسير بشكل جيد ويستطيع تعويض السعيد".

وتابع: "لكن خبرات أفشة مع الأهلي لفترة طويلة ومع المنتخب على فترات ستجعله الأقرب والأجدر".