"بعد رباعية الأهلي بالمونديال".. تقارير سعودية: دياز يوافق على تدريب الهلال السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

ذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين أن الأرجنتيني رامون دياز أبدى موافقته لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم أن مصادر خاصة كشفت لها أن إدارة نادي الهلال تواصلت خلال الساعات الماضية مع عدد من المدربين لقيادة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بدلا من البرتغالي ليوناردو جارديم.

وأضافت المصادر أن الأرجنتيني رامون دياز، المدرب الأسبق للفريق، أبدى موافقته لإدارة النادي، التي بدورها أنهت إجراءات استخراج تأشيرات الدخول إلى السعودية وإرسالها له.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن إدارة الهلال لديها عدد من الخيارات البديلة لتولي تدريب الفريق، وأجرت محادثات معهم بالفعل، وهم ، الروماني ميريل رادوي والبرتغالي جورجي خيسوس والأرجنتيني أنطونيو بيتزي، مدرب المنتخب السعودي السابق.

وأوضحت المصادر أيضا أن قرار إقالة جارديم من قيادة الجهاز الفني مرتبط بتوقيع عقد مع مدرب جديد من بين الملفات التي تفاوضها الإدارة الهلالية، قبل إعلان القرار بصفة رسمية.

وتواجه الإدارة التي يرأسها فهد بن نافل ضغوطا كبيرة من أنصار النادي، لعدم قناعتها بالمدرب البرتغالي بسبب مستويات ونتائج الفريق معه خاصة في كأس العالم للأندية التي شهدت هزيمة الهلال أمام الأهلي المصري صفر-4 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.