اتحاد الكرة: مباراة مصر والسنغال تقام في استاد القاهرة بحضور 50 ألف متفرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد حلمي مشهور عضو اتحاد الكرة المصري، أنه تقرر إقامة مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم على ملعب استاد القاهرة بحضور 50 ألف متفرج.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره السنغالي في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم في شهر مارس المقبل.

وقال مشهور في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس 1": "كل الدعم للمنتخب الوطني والجهاز الفني واتحاد الكرة سيكون خلف المنتخب دائماً".

وأضاف: "تقرر إقامة مباراة منتخب مصر أمام السنغال في تصفيات كأس العالم في استاد القاهرة بحضور 50 ألف متفرج".

وأكمل: "منذ اليوم الأول للمجلس حرصنا على زيارة معسكر المنتخب، وكيروش لم يقل أنه لا يهتم بأفريقيا ولكن كان الهدف الأول هو الصعود لكأس العالم، ولا يوجد مدرب أو لاعب يريد أن يخسر بطولة".

وتابع: "كيروش قبل أن يسافر طلب أن يكون هناك مكان للتدريب، ويحب التدرب في ملعب مفتوح، وطلب اللعب على استاد القاهرة بحضور جماهيري، ومنع الجهاز الفني المعاون له من السفر من أجل حضور مباريات الدوري وتقديم تقرير له".

واختتم: "باب المنتخب مفتوح لكل اللاعبين وليس لديه مجاملات، وجميع طلباته سيتم تحقيقها، وسنقدم كل الدعم لطلبات كيروش".