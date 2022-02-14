شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج لتجهيز حارس الإسماعيلى بعد غياب 35 يوماً بسبب إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الأرجنتينى خوان براون برنامجاً لتجهيز محمد فوزى حارس مرمى الفريق بعد انتظامه في التدريبات الجماعية وتعافيه من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة لتجهيزه للمباريات المقبلة.

وكان الإصابة قد أبعدت حارس الدراويش الأساسي لمدة 35 يومًا، غاب من خلالها عن مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة بجانب مواجهة فيوتشر فى الجولة الثامنة بمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخضع فوزي لتدريبات تقوية وبشكل منفرد في صالة الجيم من أجل وصوله لأعلي جاهزية قبل الإعتماد علي جهوده ضمن صفوف الفريق.

الإسماعيلي يستعد فى الوقت الحالي لملاقاة فريق بيراميدز مساء الأربعاء المقبل فى تاسع جولات المسابقة المحلية على ملعب الدفاع الجوى بالقاهرة.

فى سياق آخر، أكد أشرف خضر، المدرب العام للإسماعيلي، أن الفريق في مرحلة التطور بشكل تدريجي بعد إبرام مجموعة من الصفقات الجديدة مطالبا الجميع بتقديم مزيد من الدعم والمساندة.

وأضاف، ”مشوار الدوري طويلا ونتعامل مع كل مباراة بإعتبارها بطولة منفصلة من أجل تحقيق أقصى إستفادة ممكنة “.

وتابع، ”النتائج ستتحسن مع الوقت بشرط استمرار رفع الروح المعنوية لدي اللاعبين وتحفيزهم الدائم علي تقديم أقصي ما لديهم في الملعب وتجنب وضعهم تحت الضغط “.

وأتم حديثه، ” الصفقات الجديدة علي قدر كبير من الكفاءة بدون شك إلا أنها تحتاج للوقت من أجل الانسجام مع باقي أعضاء الفريق والوصول لأعلي معدلات بدنية وهو ما سيكون له مردود إيجابي علي النتائج “.