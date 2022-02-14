شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلام.. استاد القاهرة يستضيف مباراة منتخب مصر والسنغال بتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر بشكل نهائى إقامة مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، أمام السنغال باستاد القاهرة فى اللقاء المقرر إقامته يوم 24 أو 25 مارس المقبل فى ذهاب المرحلة النهائية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 بقطر.

وجاء قرار إقامة مباراة منتخب مصر أمام السنغال باستاد القاهرة بناءً على طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كيروش الذى يرى أن استاد القاهرة أرضيته من أفضل الملاعب فى مصر.

في سياق متصل، قال البرتغالى نيلو فينجادا، المدير الفنى لاتحاد الكرة، إنه لا يعلم إذا كان كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قد طلب تقليص عدد الأجانب عن 5 لاعبين فى قوائم الأندية أم لا.

وأضاف فينجادا، في تصريحات تليفزيونية، أنه كلما قل عدد الأجانب فى الدورى سيكون أفضل للاعبين المحليين كى يحصلوا على فرصة، وبالتالى تصب فى مصلحة المنتخب، مؤكدا أنه يقترح أن يلعب 7 لاعبين محليين و4 أجانب بحد أقصى فى كل فريق بالمباراة الواحدة.

وأكد فينجادا أن فرص مصر والسنغال متساوية فى التأهل لكأس العالم، موضحا أن منتخب مصر سيقدم مباراة رائعة أمام أسود التيرانجا بالقاهرة متوقعا ان يفوز الفراعنة بهدف نظيف فى القاهرة على أن يتعادل خارج الديار ليحسم التأهل للونديال.