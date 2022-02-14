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إيقاف لاعب "المجد" بالقسم الثانى 4 مباريات بسبب "سب مدربه"

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القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة مسابقات القسم الثانى عدداً من القرارات الخاصة بمباريات الجولة الثامنة عشرة، أبرزها إيقاف لاعب المجد السكندرى أحمد محمد سيد 4 مباريات وغرامة مالية 5 آلاف جنيه بعد قيامه بسب مدربه، وجاءت باقى القرارت كالتالى:

مباراة  بتروجيت  ×  المريخ التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 11/2/2022م .

- إيقاف / محمـد ابراهيم المدير الاداري نادي المريخ "مباراة واحدة "و غرامة مالية قيمتها 1000 جنية وذلك للطرد للاعتراض علي قرارات الحكم .

مباراة  كفر الشيخ  ×  المجد السكندري التي أقيمت يوم الخميس الموافق 10/2/2022م .

- إيقاف اللاعب/ أحمد محـمد سيد  لاعب نادي المجد السكندري"أربع مباريات" وغرامة مالية قيمتها 5000 جنيه للطرد لسب مدربه .

مباراة  إف سي مصر ×  الترسانة التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 11/2/2022م .

إيقاف اللاعب/ محمـد حمدي عبدالعزيز  محمـد لاعب نادي اف سي مصر"   مباراة واحدة " وذلك للطرد لحصوله علي الإنذار الثاني في المباراة .

- إيقاف / أيمن عبد العزيز مدرب عام نادي اف سي مصر "اربعة مباريات "و غرامة مالية قيمتها 2000 جنية  وذلك للطرد للسلوك غير الرياضى تجاه الحكم .

مباراة  الأوليمبي  ×  الزرقا  التي أقيمت يوم الخميس الموافق 10/2/2022م .

- إيقاف اللاعب/محمود محمـد احمد لاعب النادي الأوليمبي " مباراة واحدة " وذلك للطرد لمنع فرصة محققة.

مباراة  السكة الحديد × منتخب السويس التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 11/2/2022م .

 إيقاف / جمعة مشهور المدير الفني  نادي السكة الحديد "مباراة واحدة "

و غرامة مالية قيمتها 2000 جنية  وذلك لحصوله علي الإنذار الثالث .

مباراة  حرس الحدود ×  الصيد بالمحلة التي أقيمت يوم الخميس الموافق 10/2/2022م .

- إيقاف اللاعب/ مصطفي محمـد زكي  لاعب نادي حرس الحدود "مباراة واحدة " وذلك للطرد لحصوله علي الإنذار الثاني في المباراة .

مباراة  النصر  ×  المصرية للاتصالات التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 11/2/2022م .

-توقيع غرامة مالية علي نادي النصر قيمتها 3000 جنية تسدد لخزينة الاتحاد لتواجد أعداد زائدة من أفراد الجهاز الفني والإداري وتواجد الكابتن/محمـد عبدالفتاح رئيس الجهاز  والغير مدرج اسمه بتقرير المباراة .

مباراة  المنيا ×  مركز شباب طامية التي أقيمت يوم السبت الموافق 12/2/2022م .

- إيقاف اللاعب/ احمد اشرف حلمي لاعب مركز شباب طامية "مباراة واحدة " وذلك للطرد لحصوله علي الإنذار الثاني في المباراة .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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