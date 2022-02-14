شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف لاعب "المجد" بالقسم الثانى 4 مباريات بسبب "سب مدربه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة مسابقات القسم الثانى عدداً من القرارات الخاصة بمباريات الجولة الثامنة عشرة، أبرزها إيقاف لاعب المجد السكندرى أحمد محمد سيد 4 مباريات وغرامة مالية 5 آلاف جنيه بعد قيامه بسب مدربه، وجاءت باقى القرارت كالتالى:

مباراة بتروجيت × المريخ التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 11/2/2022م .

- إيقاف / محمـد ابراهيم المدير الاداري نادي المريخ "مباراة واحدة "و غرامة مالية قيمتها 1000 جنية وذلك للطرد للاعتراض علي قرارات الحكم .

مباراة كفر الشيخ × المجد السكندري التي أقيمت يوم الخميس الموافق 10/2/2022م .

- إيقاف اللاعب/ أحمد محـمد سيد لاعب نادي المجد السكندري"أربع مباريات" وغرامة مالية قيمتها 5000 جنيه للطرد لسب مدربه .

مباراة إف سي مصر × الترسانة التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 11/2/2022م .

إيقاف اللاعب/ محمـد حمدي عبدالعزيز محمـد لاعب نادي اف سي مصر" مباراة واحدة " وذلك للطرد لحصوله علي الإنذار الثاني في المباراة .

- إيقاف / أيمن عبد العزيز مدرب عام نادي اف سي مصر "اربعة مباريات "و غرامة مالية قيمتها 2000 جنية وذلك للطرد للسلوك غير الرياضى تجاه الحكم .

مباراة الأوليمبي × الزرقا التي أقيمت يوم الخميس الموافق 10/2/2022م .

- إيقاف اللاعب/محمود محمـد احمد لاعب النادي الأوليمبي " مباراة واحدة " وذلك للطرد لمنع فرصة محققة.

مباراة السكة الحديد × منتخب السويس التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 11/2/2022م .

إيقاف / جمعة مشهور المدير الفني نادي السكة الحديد "مباراة واحدة "

و غرامة مالية قيمتها 2000 جنية وذلك لحصوله علي الإنذار الثالث .

مباراة حرس الحدود × الصيد بالمحلة التي أقيمت يوم الخميس الموافق 10/2/2022م .

- إيقاف اللاعب/ مصطفي محمـد زكي لاعب نادي حرس الحدود "مباراة واحدة " وذلك للطرد لحصوله علي الإنذار الثاني في المباراة .

مباراة النصر × المصرية للاتصالات التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 11/2/2022م .

-توقيع غرامة مالية علي نادي النصر قيمتها 3000 جنية تسدد لخزينة الاتحاد لتواجد أعداد زائدة من أفراد الجهاز الفني والإداري وتواجد الكابتن/محمـد عبدالفتاح رئيس الجهاز والغير مدرج اسمه بتقرير المباراة .

مباراة المنيا × مركز شباب طامية التي أقيمت يوم السبت الموافق 12/2/2022م .

- إيقاف اللاعب/ احمد اشرف حلمي لاعب مركز شباب طامية "مباراة واحدة " وذلك للطرد لحصوله علي الإنذار الثاني في المباراة .