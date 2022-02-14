شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يرد على رفض الجبلاية تأجيل لقاء سيراميكا: لماذا لا نلعب 9 مارس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد حسن عمار، عضو اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري، على رفض اتحاد الكرة تأجيل مباراة سيراميكا المقبلة فى الدوري والمقرر إقامتها الخميس المقبل، ومن المقرر أن تعود بعثة المصرى غداً من الكاميرون بعد التعادل سلبياً مع القطن الكاميروني في أولى جولات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وقال حسن عمار فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم"، أتمنى من كل الجهات المسؤولة أن يتعاونوا مع النادي المصري، نخوض مهمة صعبة ونحتاج دعم جميع الجهات، الأزمة ليست مباراة سيراميكا فقط بل مباراة مازيمبي المرتقبة الأحد أيضاً.

وأضاف عضو لجنة المصرى، لماذا لا نلعب مع سيراميكا بعد 9 مارس ليس هناك أزمة، عامر حسين دائماً لديه مشاكل فى الجدول رغم أننى تحدثت مع أعضاء الرابطة وأبدوا تفهمهم لموقفنا، قدمنا طلبا رسميا من 5 أيام وأتمنى سرعة الإنجاز في الرد.

وكشف عامر حسين، عضو اتحاد الكرة ورابطة الأندية، أن طلب النادى المصرى بتأجيل مباراته مع سيراميكا بالدورى سيتم رفضه، لأننا اشترطنا على الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية تحمل ضغوط اللعب على فترات قصيرة، وهذا ما يحدث مع الأهلى وبيراميدز والزمالك.

وقال عامر حسين إن مسئولى النادي المصري تقدموا بطلب للجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية لتأجيل مباراتهم أمام سيراميكا فى الدوري العام، والمقرر إقامتها الخميس المقبل، لظروف مشاركة المصرى فى كأس الكونفدرالية الأفريقية وتأخر عودتهم اليوم إلى القاهرة.

ومن المقرر أن يتم إرسال خطاب من رابطة الأندية برفض طلب المصرى بتأجيل مباراته أمام سيراميكا من أجل انتظام المسابقة.

وعلق إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على موقف الاتحاد حال طلب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للفراعنة، أي تعديل في جهاز الفراعنة.