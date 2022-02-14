شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الزمالك يهزم الترجى التونسى بثلاثية ويتوج بطلا للسوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 14 فبراير 2020 توج الزمالك بطلاً لكأس السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد فوزه على الترجى التونسى 3 ـ 1 فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد ثانى بن جاسم بنادى الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.

سجل أهداف الزمالك كل من يوسف أوباما والمغربى أشرف بن شرقى "هدفين" فى الدقائق 2 و 58، و95 فيما أحرز هدف الترجي الجزائرى عبد الرؤوف بن غيث فى الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 13 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.