شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: كيروش لم يتقدم بتقريره حتى الآن.. وطلباته للسنغال أوامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو اتحاد الكرة، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر لم يتقدم بتقريره حتى الآن عقب إنتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 التي أقيمت في الكاميرون واحتل فيها الفراعنة المركز الثاني خلف منتخب السنغال.

تابع مسئولو اتحاد الكرة أن جميع الطلبات التي سيطلبها كارلوس كيروش قبل مباراتي السنغال في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 ستنفذ في الحال .

في سياق متصل ، قال البرتغالى نيلو فينجادا، المدير الفنى لاتحاد الكرة، إنه لا يعلم إذا كان كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قد طلب تقليص عدد الأجانب عن 5 لاعبين فى قوائم الأندية أم لا.

وأضاف فينجادا، في تصريحات تليفزيونية، أنه كلما قل عدد الأجانب فى الدورى سيكون أفضل للاعبين المحليين كى يحصلوا على فرصة، وبالتالى تصب فى مصلحة المنتخب، مؤكدا أنه يقترح أن يلعب 7 لاعبين محليين و4 أجانب بحد أقصى فى كل فريق بالمباراة الواحدة.

وأكد فينجادا أن فرص مصر والسنغال متساوية فى التأهل لكأس العالم، موضحا أن منتخب مصر سيقدم مباراة رائعة أمام أسود التيرانجا بالقاهرة متوقعا ان يفوز الفراعنة بهدف نظيف فى القاهرة على أن يتعادل خارج الديار ليحسم التأهل للونديال.