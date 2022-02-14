شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي مع الهلال السوداني فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لخوض مباراة قوية الفترة المقبلة حيث سيلعب مع الهلال السوداني في الثالثة من عصر يوم 18 فبراير الجاري بتوقيت القاهرة في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل الأهلي لقبها في أخر موسمين و10 مرات في تاريخه.

ويلعب الأهلي مع الهلال في الجولة الثانية بعدما تم تأجيل الجولة الأولى أمام المريخ التى كان مُقرراً لها 11 أو 12 فبراير الجاري بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بالأمارات.