شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يبدأ مرحلة التخلص من الإجهاد فى الأهلى قبل رحلة السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته عصر اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة الهلال السودانى بمنافسات دوري المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا ، وحدد جهاز الأهلى برنامجا بدنيا واستشفائيا للاعبين خلال الأيام القليلة المقبلة لتجهيزهم قبل السفر إلى السودان فى ظل حالة الاجهاد التى يعانى منها اللاعبين بالفترة الاخيرة

وحدد موسيماني جانبا من التدريبات الاستشفائية للاعبين اليوم، بالإضافة إلى برنامج بدني لتجهيز اللاعبين وتفاديا للإجهاد والإصابات، بعد رحلة كأس العالم للأندية وكأس الأمم الإفريقية التي شارك فيها لاعبو الأهلي.

وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالى والثالثة فى تاريخ مشاركاته في كأس العالم للأندية، بعدما حقق فوزا عريضا على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت أمس على استاد آل نهيان في أبوظبي.